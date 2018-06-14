Кроос: отставка тренера Лопетеги не повлияет на выступление сборной Испании на ЧМ-2018

В среду Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании, вместо него на ЧМ руководить командой будет Фернандо Йерро

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Отставка главного тренера сборной Испании по футболу Хулена Лопетеги не скажется на выступлении команды на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник испанского "Реала" и сборной Германии Тони Кросс.

Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с Лопетеги. Позднее пресс-служба Королевской испанской федерации футбола (RFEF) сообщила, что тренер покинет сборную Испании после ЧМ-2018, однако на пресс-конференции в среду было объявлено о немедленном расторжении контракта с 51-летним специалистом за день до старта турнира в России. Пост главного тренера национальной команды занял Фернандо Йерро.

"Не думаю, что это [отставка Лопетеги] очень сильно повлияет на успехи испанцев. Конечно, потерять тренера за два дня до [первого матча] чемпионата мира неприятно, но я прекрасно знаю Фернандо Йерро, я уверен, что является хорошим тренером, который способен взять на себя ответственность", - заявил Кроос.

На чемпионате мира сборная Испании проведет первую игру 15 июня в Сочи против команды Португалии. Немецкие футболисты стартуют на турнире матчем против сборной Мексики 17 июня на столичном стадионе "Лужники".