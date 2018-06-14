историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
14 июня, 14:30
Свищев: журналист Зеппельт не приедет в Россию, поскольку у него нет повода критиковать ЧМ
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС
Ближайшие матчи
14 июня, 18:00
Групповой этап
РоссияСаудовская Аравия
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
расписание всех игр
В четверг немецкий телеканал ARD сообщил, что Зеппельт, являющийся внештатным корреспондентом канала, не поедет в Россию освещать чемпионат мира

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который является автором фильмов о допинге в российском спорте, решил не ехать на чемпионат мира по футболу, поскольку у него не будет оснований для критики России по организации турнира. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В четверг немецкий телеканал ARD сообщил, что Зеппельт, являющийся внештатным корреспондентом канала, не поедет в Россию освещать чемпионат мира по соображениям безопасности. Сам канал принял такое решение после разговора с министром иностранных дел Хайко Маасом и анализа всех рисков, проведенного силами безопасности ФРГ, в частности Федеральным ведомством по уголовным делам, Земельным ведомством по уголовным делам Берлина и другими спецслужбами.

"Зеппельт прекрасно понимает, что чемпионат мира в России будет организован на высшем уровне и условия для работы журналистов, пребывания в нашей стране болельщиков со всего мира будут выше всяких похвал. А что же тогда ему делать в России? Он же привык писать про нашу страну только плохое, а тут ему, выходит, делать будет нечего", - сказал Свищев.

Смотрите также
Роберто Карлос: ЧМ в России будет похож на бразильский карнавал

В своих фильмах, первый из которых вышел в декабре 2014 года, Зеппельт рассказал о якобы существующей системе государственной поддержки допинга для российских спортсменов. Зеппельт имел российскую визу для участия в освещении чемпионате мира, выданную ему на основании полученной им аккредитации Международной федерации футбола. Несмотря на то, что он был внесен в список нежелательных лиц для пребывания на территории РФ, сообщается, что российские власти не планировали вводить против него какие- либо ограничения. Следственный комитет планировал допросить Зеппельта в случае его приезда по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов в отношении бывшего и. о. директора ФГУП "Антидопинговый центр", сбежавшего в США Григория Родченкова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

"Знаменитый "бесстрашный" расследователь скандалов в мире спорта Зеппельт так долго требовал выдать ему визу в Россию для работы на чемпионате мира, и, что примечательно, в итоге ее получил, но в итоге испугался ехать в страну, постоянную критику которой сделал источником своего заработка. У меня нет сомнений в том, что он действительно просто испугался. Но не только того, что Следственный комитет РФ пригласит его на допрос и ему придется рассказать всю правду о Григории Родченкове", - отметил Свищев.

"И уж тем более не стоило в качестве оправдания отказа от поездки в Россию приплетать немецкие органы безопасности, которые предрекли Зеппельту возможные спонтанные акты насилия, это просто смешно. Пусть сидит дома, смотрит праздник по футболу по телевизору, болеет за сборную Германии и готовится к пенсии", - добавил он.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Смолов и Головин выйдут в стартовом составе сборной России на матч открытия ЧМ-2018
14 июня, 16:30
Футболист сборной Египта Салах тренируется в общей группе перед матчем ЧМ с уругвайцами
14 июня, 16:04
Парки Москвы подготовили к ЧМ-2018 школу болельщика, арт-объекты и лучшие в истории голы
14 июня, 15:56
Болельщики из Бразилии два года ехали на машине в Ростов, чтобы поддержать свою сборную
14 июня, 15:46
Что пишут о России в соцсетях прибывшие на ЧМ-2018 футболисты
14 июня, 15:42
Главный тренер ФК "Спартак" Каррера пожелал удачи сборной России на ЧМ-2018
14 июня, 15:40
Главный тренер сборной Египта не рассчитывает на простой матч с уругвайцами на ЧМ-2018
14 июня, 15:33
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White