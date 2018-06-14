Свищев: журналист Зеппельт не приедет в Россию, поскольку у него нет повода критиковать ЧМ

В четверг немецкий телеканал ARD сообщил, что Зеппельт, являющийся внештатным корреспондентом канала, не поедет в Россию освещать чемпионат мира

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который является автором фильмов о допинге в российском спорте, решил не ехать на чемпионат мира по футболу, поскольку у него не будет оснований для критики России по организации турнира. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В четверг немецкий телеканал ARD сообщил, что Зеппельт, являющийся внештатным корреспондентом канала, не поедет в Россию освещать чемпионат мира по соображениям безопасности. Сам канал принял такое решение после разговора с министром иностранных дел Хайко Маасом и анализа всех рисков, проведенного силами безопасности ФРГ, в частности Федеральным ведомством по уголовным делам, Земельным ведомством по уголовным делам Берлина и другими спецслужбами.

"Зеппельт прекрасно понимает, что чемпионат мира в России будет организован на высшем уровне и условия для работы журналистов, пребывания в нашей стране болельщиков со всего мира будут выше всяких похвал. А что же тогда ему делать в России? Он же привык писать про нашу страну только плохое, а тут ему, выходит, делать будет нечего", - сказал Свищев.