Свищев: журналист Зеппельт не приедет в Россию, поскольку у него нет повода критиковать ЧМ

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который является автором фильмов о допинге в российском спорте, решил не ехать на чемпионат мира по футболу, поскольку у него не будет оснований для критики России по организации турнира. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
В четверг немецкий телеканал ARD сообщил, что Зеппельт, являющийся внештатным корреспондентом канала, не поедет в Россию освещать чемпионат мира по соображениям безопасности. Сам канал принял такое решение после разговора с министром иностранных дел Хайко Маасом и анализа всех рисков, проведенного силами безопасности ФРГ, в частности Федеральным ведомством по уголовным делам, Земельным ведомством по уголовным делам Берлина и другими спецслужбами.
"Зеппельт прекрасно понимает, что чемпионат мира в России будет организован на высшем уровне и условия для работы журналистов, пребывания в нашей стране болельщиков со всего мира будут выше всяких похвал. А что же тогда ему делать в России? Он же привык писать про нашу страну только плохое, а тут ему, выходит, делать будет нечего", - сказал Свищев.
В своих фильмах, первый из которых вышел в декабре 2014 года, Зеппельт рассказал о якобы существующей системе государственной поддержки допинга для российских спортсменов. Зеппельт имел российскую визу для участия в освещении чемпионате мира, выданную ему на основании полученной им аккредитации Международной федерации футбола. Несмотря на то, что он был внесен в список нежелательных лиц для пребывания на территории РФ, сообщается, что российские власти не планировали вводить против него какие- либо ограничения. Следственный комитет планировал допросить Зеппельта в случае его приезда по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов в отношении бывшего и. о. директора ФГУП "Антидопинговый центр", сбежавшего в США Григория Родченкова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
"Знаменитый "бесстрашный" расследователь скандалов в мире спорта Зеппельт так долго требовал выдать ему визу в Россию для работы на чемпионате мира, и, что примечательно, в итоге ее получил, но в итоге испугался ехать в страну, постоянную критику которой сделал источником своего заработка. У меня нет сомнений в том, что он действительно просто испугался. Но не только того, что Следственный комитет РФ пригласит его на допрос и ему придется рассказать всю правду о Григории Родченкове", - отметил Свищев.
"И уж тем более не стоило в качестве оправдания отказа от поездки в Россию приплетать немецкие органы безопасности, которые предрекли Зеппельту возможные спонтанные акты насилия, это просто смешно. Пусть сидит дома, смотрит праздник по футболу по телевизору, болеет за сборную Германии и готовится к пенсии", - добавил он.