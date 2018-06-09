Что пишут о России в соцсетях прибывшие на ЧМ-2018 футболисты

В четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на московской арене "Лужники" стартует Чемпионат мира по футболу. Россия впервые принимает мировое первенство, которое пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны и завершится 15 июля также в "Лужниках", где состоится финал.
ТАСС при участии BrandAnalytics посмотрел, что думают о России футболисты сборных - спортсмены уже активно выкладывают в соцсетях фото, сделанные в РФ либо на пути к стране.
Некоторые участники первенства подготовились не только к играм, но и к знакомству с культурой и людьми, для чего даже начали публиковать посты на русском языке. Им, конечно, особенно рады фанаты. В частности, такой пост сделал Месут Озил (сборная Германии).
Пауло Дибала (сборная Аргентины) также опубликовал пост на русском, гласящий "Добро пожаловать домой!".
"Какой радушный прием!" - написал футболист сборной Германии Томас Мюллер.
Мануэль Нойер (сборная Германии) отметил, что "рад встрече".
Команды уже вовсю тренируются в России. Так, Поль Погба (сборная Франции) сообщил, что первая тренировка прошла успешно.
Антуан Гризманн (сборная Франции) опубликовал пост с фотографией с тренировки.
То же сделал и Иван Ракитич из сборной Хорватии.
Гарри Кейн (сборная Великборитании) написал, в частности, что игроков тепло встретили в России.
Серхио Рамос (сборная Испании) просто выложил фото граффити со своим изображением в Краснодаре высотой 30 метров, сопроводив снимок лаконичным "Спасибо!".
Фото Криштиану Роналду (сборная Португалии) из самолета на пути в Россию собрало более 4 млн лайков.
Габриэль Жесус (сборная Бразилии) также выложил фото команды в салоне самолета.
Пепе (сборная Португалии) выложил снимок с последней тренировки перед вылетом в Сочи.