Что пишут о России в соцсетях прибывшие на ЧМ-2018 футболисты

Радость от встречи с болельщиками, посты на русском и фотографии первых тренировок в РФ - в материале ТАСС

В четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на московской арене "Лужники" стартует Чемпионат мира по футболу. Россия впервые принимает мировое первенство, которое пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны и завершится 15 июля также в "Лужниках", где состоится финал.

ТАСС при участии BrandAnalytics посмотрел, что думают о России футболисты сборных - спортсмены уже активно выкладывают в соцсетях фото, сделанные в РФ либо на пути к стране.

Некоторые участники первенства подготовились не только к играм, но и к знакомству с культурой и людьми, для чего даже начали публиковать посты на русском языке. Им, конечно, особенно рады фанаты. В частности, такой пост сделал Месут Озил (сборная Германии).