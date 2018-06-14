Десять тематических составов к ЧМ-2018 запустят на двух линиях московского метро

Снаружи можно найти информацию об 11 городах, принимающих Чемпионат, а внутри - почувствовать себя игроком на поле

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Десять тематических поездов, посвященные чемпионату мира по футболу, запустят на Таганско-Кроаснопресненской и Сокольнической линиях московского метрополитена, первые два состава начнут ходить по фиолетовой ветке начиная с 14 июня. Об этом сообщил в четверг ТАСС замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"На Таганско-Краснопресненской линии 14 июня начнут курсировать два поезда, украшенных в стилистике ФИФA. На внешней стороне вагонов будет размещена информация об 11 городах России, где пройдут матчи. А внутри пассажиры почувствуют себя игроками на футбольном газоне, смогут узнать популярные и малоизвестные факты о мировом футболе, а также выучить слова приветствия на разных языках", - сказал он.

По его словам, всего в период чемпионата - с 14 июня по 15 июля - на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях, где расположены стадионы "Лужники" и "Спартак", будет запущено 10 поездов, по пять на каждой линии. "Цель запуска брендированных составов - подарить футбольное настроение пассажирам, которые отправятся на матчи любимых команд", - подчеркнул Латыпов.