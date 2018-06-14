Аэропорт в Калининграде готов пропускать в пиковые дни ЧМ до 2 тыс. человек в час

В ближайшее время ожидают в основном хорватских и сербских болельщиков

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Аэропорт Храброво в Калининграде готов к чемпионату мира по футболу и будет способен пропускать в пиковые дни до 2 тыс. человек в час. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

Аэропорт Храброво рассчитан на пассажиропоток в 3 млн человек в год.

"Наш аэропорт полностью готов к чемпионату мира, к приезду многочисленных болельщиков. Аэропорт новый и рассчитан на максимальную пропускную способность порядка 1250 человек в час. Мы же ожидаем, что в пиковые дни чемпионата она составит 2 тысячи человек, и мы к этому готовы" - сказали в пресс-службе.

В аэропорте добавили, что в ближайшее время ожидают в основном хорватских и сербских болельщиков. "Через неделю начнем принимать рейсы с английскими фанатами", - добавили в пресс-службе.

Чемпионат мира стартует 14 июня и закончится 15 июля. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).