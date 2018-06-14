Московские следователи выпустили клип в поддержку сборной России по футболу

Видео размещено на официальном канале ведомства в YouTube

Сотрудники ГУ СК РФ по Москве сняли видеоклип, чтобы поддержать сборную России по футболу. Ролик опубликовали на официальной странице Следственного комитета на YouTube.

"Все сотрудники Следственного комитета сегодня болеют за наших футболистов!", - сообщает ведомство в соцсети в Facebook.

Песню в клипе исполнил заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В мачте открытия сыграют сборные России и Саудовской Аравии.