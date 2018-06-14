Во время чемпионата мира в Казани базируются команды Австралии, Японии и Колумбии

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Игроки сборных - участниц чемпионата мира по футболу 2018 года впечатлены гостеприимством Татарстана и уровнем организации турнира. Об этом в четверг сообщил журналистам министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Скажу откровенно, я только что еду с открытой тренировки сборной Колумбии, пообщался с [нападающим команды Радамелем] Фалькао, говорит по-русски, кстати. <…> Все на месте, прилетели вчера японцы, вы знаете, что здесь уже тренируется и находится сборная Австралии. Всех все устраивает, все на самом деле очень впечатлены нашим гостеприимством, нашей логистикой, как организован чемпионат, тому вниманию, которое оказано командам, которые приезжают в нашу страну", - сообщил он.

Сборная Австралии выбрала базу хоккейного клуба "Ак Барс", Японии - базу футбольного клуба "Рубин", Колумбии - стадион "Свияга" в деревне Медведково.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля - четвертьфинал.