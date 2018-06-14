В среду Королевская испанская федерация футбола уволила главного тренера команды Хулена Лопетеги

ИСТРА /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. В сборной Франции по футболу невозможно повторение ситуации со сменой главного тренера, которая произошла с командой Испании в преддверии старта чемпионата мира. Об этом заявил на пресс- конференции президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ.

"Не стоит называть случившееся чем-то невообразимым. Да, уволить главного тренера за 48 часов до первого матча на чемпионате, тем более когда в соперниках португальцы, решение сложное. Но в то же время у них в команде собраны великие игроки, так что они остаются вполне конкурентоспособными. В сборной Франции такое абсолютно невозможно с учетом тех отношений, которые у нас установились с Дидье Дешамом и тренерским штабом", - прокомментировал ситуацию Ле Граэ.

В октябре федерация объявила о продлении контракта с Дешамом. "Тренер должен чувствовать себя в безопасности перед подобными турнирами. Конечно, поступить можно по- разному, но Дидье заслуживает глубокого уважения. Его контракт рассчитан до 2020 года, я надеюсь, что он будет руководить командой до этой даты", - сказал Ле Граэ.

Он отметил вклад Дешама в развитие молодых игроков сборной. "Еще два года назад многие из тех, кто сейчас в сборной, до нее еще не доросли, но Дешам всегда за ними наблюдает и старается помочь им. Уверен, в том, что некоторые из них уже играют в больших клубах, отчасти тоже его заслуга. Он - большой тренер", - сказал глава федерации.

Зидан всех удивил

Президент Федерации футбола Франции также прокомментировал ситуацию вокруг Зинедина Зидана, который за два с половиной года во главе "Реала" успел выиграть три трофея Лиги чемпионов, однако по окончании сезона решил покинуть свой пост. Французские СМИ неоднократно связывали его со сборной Франции, которую тренирует его бывший партнер на команде Дидье Дешам.

"К Зидану всегда повышенное внимание, он сделал очень много для французского футбола. Он выиграл Лигу чемпионов три раза подряд и немного удивил нас всех, никто не мог представить, что он будет доминировать в Европе как тренер. Но эта ситуация никак не повлияла на сборную Франции. Отношения между ним и тренерским штабом корректные", - прокомментировал ситуацию Ле Граэ.

"Зидан предпочел сделать паузу, видимо, заслуженную, потому что давление в "Реале" невероятно сильное, выигрывать в нем трофеи регулярно очень сложно. Думаю, он поступил верно. Я не знаю ситуацию в команде, но, возможно, она почувствовала, что не становится сильнее. Контролировать и помогать развиваться игрокам столь высокого качества на протяжении нескольких лет подряд трудно, так что тактически, думаю, он поступил верно", - добавил глава федерации.

В составе сборной Франции Зидан провел 108 матчей (31 гол) и помог ей выиграть чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы - 2000. В составе национальной команды он также завоевал бронзу ЧЕ-1996 и серебро мирового первенства 2006 года.