Российские футбольные болельщики спели песню Визбора в поддержку сборной

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские футбольные болельщики спели песню Юрия Визбора "Ты у меня одна" в поддержку сборной России перед чемпионатом мира. Ролик размещен в аккаунте сборной в Twitter.
"Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир - чемпионат мира. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха", - говорится в подписи к ролику, в котором наряду с болельщиками принял участие инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.
Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир — Чемпионат мира FIFA 2018. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха. Накануне российские болельщики исполнили песню в поддержку @TeamRussia «Ты у меня одна». pic.twitter.com/hEbThQXlZi— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Юрий Визбор является советским автором и исполнителем песен собственного сочинения. "Ты у меня одна" - самое известное произведение автора.
Сборная России выступит на турнире в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта, Уругвая. Подопечные Станислава Черчесова проведут матчи с саудитами 14 июня в Москве, египтянами - 19 июня в Санкт-Петербурге, уругвайцами - 25 июня в Самаре. Чемпионат мира завершится 15 июля.