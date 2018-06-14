Российские футбольные болельщики спели песню Визбора в поддержку сборной

Фанаты исполнили самую известную композицию советского автора и исполнителя песен - "Ты у меня одна"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские футбольные болельщики спели песню Юрия Визбора "Ты у меня одна" в поддержку сборной России перед чемпионатом мира. Ролик размещен в аккаунте сборной в Twitter.

"Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир - чемпионат мира. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха", - говорится в подписи к ролику, в котором наряду с болельщиками принял участие инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.