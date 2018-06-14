Встреча сборных России и Саудовской Аравии пройдет в четверг в "Лужниках", начало - 18:00 мск

"Старт чемпионата мира вообще должен перевернуть весь российский футбольный мир, - считает Анохин. - Я жду не только прекрасного мероприятия, но и хорошей игры от нашей сборной. Что касается РФС, российских болельщиков, мы все с нетерпением ждем, что получим яркие эмоции. Нашим футболистам нужно показать всю свою мощь и возможности, эта игра [с командой Саудовской Аравии] перевернет весь наш футбольный мир, вот только в какую сторону?"

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Матч открытия чемпионата мира 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии должен перевернуть отечественный футбольный мир. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

В рамках подготовки к домашнему чемпионату мира сборная России проиграла в товарищеском матче австрийцам (0:1) 30 мая и сыграла вничью с турками (1:1) 5 июня, после чего игроки и главный тренер Станислав Черчесов подверглись жесткой критике в СМИ.

"У нас каждая кухарка разбирается в футбольных схемах. Мы понимаем эту критику, потому что ряд товарищеских матчей не вызывает одобрения у публики и специалистов. Но я уверен, что ребята выложатся по максимуму. По последним интервью видно, что футболисты готовы биться до конца на футбольном поле, а домашние трибуны добавят эмоций, которые скажутся положительно на результате", - заключил вице- президент РФС.

Сборные России и Саудовской Аравии выступят на турнире в группе А вместе с командами Египта и Уругвая. Подопечные Станислава Черчесова проведут матчи с египтянами 19 июня в Санкт-Петербурге, а с уругвайцами - 25 июня в Самаре. Чемпионат мира завершится 15 июля.