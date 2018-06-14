Английские футболисты на тренировке почтили минутой молчания память погибших в Лондоне

Пожар в жилом доме на западе Лондона произошел 14 июня 2017 года и унес жизни 71 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии перед началом тренировки почти память погибших при пожаре в башне Grenfell Tower в Лондоне в прошлом году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Пожар в жилом доме на западе Лондона произошел 14 июня 2017 года. В нем погиб 71 человек.

Сборная Англии проводит свою вторую тренировку на стадионе "Спартак" в Зеленогорске, поселке в Курортном районе Санкт-Петербурга. В занятии принимают участие все игроки сборной Англии, включая Маркуса Рэшфорда, который пропускал занятие в среду.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет в группе G против команд Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).