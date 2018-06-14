Грызлов: опыт городов, где пройдут матчи ЧМ, важно применить в других регионах

Глава высшего совета "Единой России" также добавил, что футбол оказался сильнее провокаций

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лучшие практики и опыт городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, в дальнейшем необходимо будет применять и в других регионах, считает глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"Сформированы более высокие стандарты, задана новая планка для всемирных спортивных форумов. Построены новые стадионы, аэропорты, дороги, появились новые инфраструктурные и транспортные решения. Все эти решения, все эти объекты и после чемпионата продолжат работать на благо нашей страны, на развитие российского спорта. А лучшую практику, опыт тех городов, где пройдут матчи, будет важно применить в других городах и регионах", - сказал он в беседе с журналистами в четверг.

Политик подчеркнул, что, несмотря на противодействие со стороны ряда стран, направленное на срыв проведения чемпионата в России, "футбол оказался сильнее провокаций". "Даже на Украине, несмотря на весь драматизм ситуации, "партия войны" так и не смогла добиться своих целей по развязыванию активных боевых действий, и на сегодняшний день режим прекращения огня в Донбассе в основном соблюдается", - отметил Грызлов.

"Сделано многое, чтобы игроки, болельщики, зрители во всем мире запомнили чемпионат как лучший. <…> Можно сказать, что в ближайшие недели весь мир будет жить по российскому времени", - заключил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Церемония открытия состоится в четверг на столичном стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными РФ и Саудовской Аравии.