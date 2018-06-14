Президент Федерации футбола Франции уверен, что Сидибе и Умтити смогут сыграть на ЧМ-2018

Сидибе и Умтити последние дни работают по индивидуальной программе из-за проблем с коленями

ИСТРА /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Защитники сборной Франции по футболу Джибриль Сидибе и Самюэль Умтити смогут принят участие в чемпионате мира в России. Об этом заявил на пресс-конференции президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ.

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Сидибе и Умтити последние дни работают по индивидуальной программе из-за проблем с коленями.

"Сидибе сегодня не работал с командой, он остался в гостинице выполнять свои упражнения. Но в целом он прогрессирует, думаю, будет готов сыграть на турнире. Что касается Умтити, здесь точно никаких проблем. Думаю, оба будут готовы", - прокомментировал ситуацию Ле Граэ.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции выступит в группе С вместе с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, "Лужники", Москва).