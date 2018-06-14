Ранее Джанни Инфантино заявил, что намерен побывать на играх всех 32 команд во всех 11 городах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может посетить матч чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая, который пройдет на "Екатеринбург-Арене" 15 июня. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

"На первый матч мы ожидаем президента ФИФА Джанни Инфантино. Я думаю, что к вечеру будет известно точно, пока нам дали уже и прилет, и все, но мы сейчас ведем переговоры с протоколом. Он ведь обещал, что посетит матчи всех команд, я думаю, что в каждый город приедет. На завтрашний матч мы его визит ожидаем", - сказал Швиндт.

Ранее Инфантино заявил, что намерен побывать на играх всех 32 команд во всех 11 городах, отметив, что ждет встреч с непредсказуемым результатом.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).