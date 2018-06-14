Президент Федерации футбола Франции: РФ невероятно развивается и может служить примером

Ноэль Ле Граэ отметил, что проведение чемпионата мира для России - возможность показать свое лицо

"Футбол - очень популярная игра, для России, безусловно, чемпионат мира - это возможность показать свое лицо, - сказал он. - Стадионы уже готовы. Честное слово, принимают нас очень тепло и дружелюбно. Все проходит в идеальных условиях".

ИСТРА /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России проходит в идеальных условиях. Об этом заявил на пресс-конференции президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ.

"Людям иногда неприятно, когда приходится, например, стоять в трех очередях полчаса, но так будет лучше - обеспечить безопасность необходимо. Вы помните, что на чемпионате Европы Франция столкнулась с подобными проблемами. Опасается их и Россия", - продолжил он.

"В целом это очень красивая страна, Москва - фантастический город, вы [журналисты] будете удивлены, когда увидите другие города. Страна развивается и может служить примером. Лезть в политику не мое дело, но все мы прекрасно знаем, что мы, французы, любим, когда весь мир использует те же принципы демократии. Россия невероятно прогрессирует", - заключил Ле Граэ.

Глава федерации не боится, что команда может столкнуться с дискриминацией. "Россия четко разъяснила, как себя стоит вести на стадионах, я совсем не опасаюсь этого феномена. Ребята все прекрасно знают о своем цвете кожи, их это не заботит, потому что они - французы. На них это никак не влияет, они остаются на земле, уверен, российские болельщики очень ждут этого чемпионата мира, и все пройдет хорошо".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.