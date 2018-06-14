Глава государства заявил, что по его данным в Россию прибыло около 4 тысяч футбольных фанатов из Панамы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал сборной Панамы успешно выступить на чемпионате мира. Он также отметил, что в области развития экономических отношений двум странам есть к чему стремиться. Об этом российский лидер заявил на двусторонней встрече с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варела Родригесом. "Желаем успехов вашей сборной", - сказал Путин, отметив, что по его данным в Россию прибыло около 4 тысяч футбольных фанатов из Панамы. Российский лидер также отметил, что сборная Панамы впервые играет на чемпионате мира.

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