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14 июня, 13:43
Путин пожелал сборной Панамы успешно выступить на чемпионате мира
Владимир Путин
© Алексей Никольский/ТАСС
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Глава государства заявил, что по его данным в Россию прибыло около 4 тысяч футбольных фанатов из Панамы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал сборной Панамы успешно выступить на чемпионате мира. Он также отметил, что в области развития экономических отношений двум странам есть к чему стремиться. Об этом российский лидер заявил на двусторонней встрече с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варела Родригесом.

"Желаем успехов вашей сборной", - сказал Путин, отметив, что по его данным в Россию прибыло около 4 тысяч футбольных фанатов из Панамы. Российский лидер также отметил, что сборная Панамы впервые играет на чемпионате мира.

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Говоря о развитии двусторонних отношений, глава государства заметил, что объем взаимной торговли "пока очень скромный, но есть над чем работать, чем заниматься". Он отметил тот факт, что панамского лидера сопровождает представительная делегация деловых кругов и в четверг состоится встреча бизнесменов из Панамы с российскими коллегами под эгидой Торгово-промышленной палаты.

Во время чемпионата мира сборная Панамы базируется в Саранске. Команда впервые в истории квалифицировалась в финальную стадию турнира. На групповом этапе турнира панамцы сыграют с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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