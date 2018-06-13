Самара стала красочнее

При подготовке к турниру в городе учитывались национальные и культурные особенности тех стран, откуда приедут команды и болельщики

САМАРА, 14 июня. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек могут посетить Самару в дни чемпионата мира по футболу, сообщила в четверг ТАСС мэр города Елена Лапушкина.

"По самым приблизительным оценкам, на матчи чемпионата мира по футболу к нам могут приехать около 110 тыс. зарубежных болельщиков, а всего ожидается больше 500 тыс. гостей. У Самары очень хороший туристический потенциал: у нас достаточное количество мест размещения, в том числе появились две пятизвездочные гостиницы, есть множество ресторанов национальной кухни, объектов культуры и отдыха", - сказала Лапушкина. По ее словам, при подготовке к чемпионату в Самаре учитывались национальные и культурные особенности тех стран, откуда приедут команды и болельщики. Так, персонал гостиниц и предприятий питания прошел обучение по взаимодействию с гостями города с учетом национальных и религиозных особенностей. "Мы постарались создать в городе максимально комфортную языковую среду. Создана уличная навигация, которая будет понятна иностранным гостям, на домах Самары появились новые адресные указатели улиц на английском языке. Кроме того, языковую подготовку прошли сотрудники гостиниц, ресторанов, работники транспортной отрасли, волонтеры, которые будут работать на стадионе, Фестивале болельщиков и на улицах города. Большинство предприятий общественного питания перевели свои меню на английский и испанский языки, а персонал дополнительно оснащен онлайн-переводчиками", - рассказала Лапушкина. В рамках подготовки к чемпионату власти постарались максимально приспособить общественные пространства города для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе созданы пункты транспортной помощи для доставки на стадион и площадку фан-феста. На набережной Волги оборудованы два доступных для инвалидов пляжа со специальными деревянными настилами, раздевалками и дежурящими волонтерами-помощниками. Самара стала красочнее В городе появились новые объекты инженерной инфраструктуры, комплексно отремонтированы дороги, построены транспортные развязки, трамвайная линия, по которой болельщики будут приезжать на стадион. В преддверии чемпионата муниципалитетом приобретено почти 200 единиц общественного транспорта - 125 автобусов, 30 трамваев и 39 троллейбусов. Еще 100 автобусов приобрел частный перевозчик, и уже сейчас они работают на городских маршрутах.

Современный облик получили многие достопримечательности: площадь Куйбышева, на которой пройдет Фестиваль болельщиков, старейший парк в Самаре - Струковский сад, четвертая очередь набережной Волги с главным символом города - белоснежной Ладьей. В отремонтированных парках, скверах и на улицах Самары обновлены фонтаны, появились современные арт-объекты и топиарные фигуры. Также отремонтировано более 150 зданий объектов культурного наследия, еще порядка 350 многоквартирных домов приведены в порядок Фондом капитального ремонта. К этой работе активно подключились частные инвесторы, собственники, общественность и волонтерские организации. Общими усилиями было отремонтировано около 1 тыс. фасадов. "Город готов к встрече гостей чемпионата мира. Самара преобразилась, стала красочнее", - отметила Лапушкина. Приятные сюрпризы По словам мэра, площадка Фестиваля болельщиков в Самаре должна стать одной из самых крупных среди площадок городов- организаторов чемпионата.