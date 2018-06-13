Самара стала красочнее

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14 июня, 13:47
Самара ожидает более 500 тыс. гостей на ЧМ-2018
© Егор Алеев/ТАСС
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При подготовке к турниру в городе учитывались национальные и культурные особенности тех стран, откуда приедут команды и болельщики

САМАРА, 14 июня. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек могут посетить Самару в дни чемпионата мира по футболу, сообщила в четверг ТАСС мэр города Елена Лапушкина.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Об ограничениях и особых правилах, введенных на время ЧМ-2018 — в инфографике ТАСС.

"По самым приблизительным оценкам, на матчи чемпионата мира по футболу к нам могут приехать около 110 тыс. зарубежных болельщиков, а всего ожидается больше 500 тыс. гостей. У Самары очень хороший туристический потенциал: у нас достаточное количество мест размещения, в том числе появились две пятизвездочные гостиницы, есть множество ресторанов национальной кухни, объектов культуры и отдыха", - сказала Лапушкина.

По ее словам, при подготовке к чемпионату в Самаре учитывались национальные и культурные особенности тех стран, откуда приедут команды и болельщики. Так, персонал гостиниц и предприятий питания прошел обучение по взаимодействию с гостями города с учетом национальных и религиозных особенностей.

"Мы постарались создать в городе максимально комфортную языковую среду. Создана уличная навигация, которая будет понятна иностранным гостям, на домах Самары появились новые адресные указатели улиц на английском языке. Кроме того, языковую подготовку прошли сотрудники гостиниц, ресторанов, работники транспортной отрасли, волонтеры, которые будут работать на стадионе, Фестивале болельщиков и на улицах города. Большинство предприятий общественного питания перевели свои меню на английский и испанский языки, а персонал дополнительно оснащен онлайн-переводчиками", - рассказала Лапушкина.

В рамках подготовки к чемпионату власти постарались максимально приспособить общественные пространства города для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе созданы пункты транспортной помощи для доставки на стадион и площадку фан-феста. На набережной Волги оборудованы два доступных для инвалидов пляжа со специальными деревянными настилами, раздевалками и дежурящими волонтерами-помощниками.

Самара стала красочнее

В городе появились новые объекты инженерной инфраструктуры, комплексно отремонтированы дороги, построены транспортные развязки, трамвайная линия, по которой болельщики будут приезжать на стадион. В преддверии чемпионата муниципалитетом приобретено почти 200 единиц общественного транспорта - 125 автобусов, 30 трамваев и 39 троллейбусов. Еще 100 автобусов приобрел частный перевозчик, и уже сейчас они работают на городских маршрутах.

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Современный облик получили многие достопримечательности: площадь Куйбышева, на которой пройдет Фестиваль болельщиков, старейший парк в Самаре - Струковский сад, четвертая очередь набережной Волги с главным символом города - белоснежной Ладьей. В отремонтированных парках, скверах и на улицах Самары обновлены фонтаны, появились современные арт-объекты и топиарные фигуры.

Также отремонтировано более 150 зданий объектов культурного наследия, еще порядка 350 многоквартирных домов приведены в порядок Фондом капитального ремонта. К этой работе активно подключились частные инвесторы, собственники, общественность и волонтерские организации. Общими усилиями было отремонтировано около 1 тыс. фасадов.

"Город готов к встрече гостей чемпионата мира. Самара преобразилась, стала красочнее", - отметила Лапушкина.

Приятные сюрпризы

По словам мэра, площадка Фестиваля болельщиков в Самаре должна стать одной из самых крупных среди площадок городов- организаторов чемпионата.

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"Особенностью самарского Фестиваля болельщиков можно назвать его расположение: он станет одним из крупнейших в России, поскольку будет проходить на одной из самых больших площадей Европы, площади Куйбышева в историческом центре Самары. <...> В день открытия площадки Фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра: симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Запланированы выступления уличных театров и флешмоб на несколько сотен человек. В течение всего фестиваля на площади будут выступать известные российские и зарубежные исполнители", - сказала Лапушкина.

Фестивальное настроение, по мнению главы города, будет "царить далеко за пределами фан-зоны". "Мы запланировали цикл мероприятий под общим названием "Самара встречает гостей". Интересные события будут проходить на набережной Самары и в городских парках. Набережная сама по себе привлечет много туристов - на такую красоту, думаю, захотят взглянуть все", - уверена Лапушкина.

Особой частью культурной программы станут экскурсионные туры. Они очень подробно познакомят гостей с разными этапами истории города - например, такие туры, как "Иностранные посольства и миссии в Самаре", "Самара купеческая", или же откроют Самару с другой стороны - это туры "Загадки старого города", "Пивная миля", "Гастрономический тур по вечерней Самаре", а также расскажут о его современной роли и достижениях - тур "Самара космическая".

Гости смогут, прокатившись на судне, полюбоваться волжскими красотами и увидеть места, где Илья Репин написал своих знаменитых "Бурлаков на Волге". "Мы приготовили много приятных сюрпризов для наших гостей, не хочется заранее открывать всех карт. Для Самары это первый опыт проведения такого масштабного спортивного события. Но я уверена, что у нас все получится, чемпионат и Фестиваль болельщиков пройдут на высшем уровне? и у наших гостей останутся самые приятные впечатления о Самаре", - сказала Лапушкина.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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