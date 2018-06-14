Выстрел из пушки Петропавловской крепости Петербурга в день старта ЧМ посвятили волонтерам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт- Петербурге в день открытия чемпионата мира по футболу посвятили волонтерам. Честь произвести торжественный залп из артиллерийского орудия выпала "серебряному" добровольцу ЧМ-2018, то есть волонтеру старшего поколения Тамаре Толстопятенко.

"Для меня очень много значит то, что чемпионат мира по футболу проходит в том числе в Санкт-Петербурге. И еще к этому важному событию меня пригласили произвести выстрел с Петропавловской крепости. Он был посвящен первой смене [волонтеров] чемпионата мира", - рассказала ТАСС Толстопятенко после церемонии.

Как городской волонтер 73-летняя Толстопятенко будет помогать болельщикам и гостям турнира на транспорте и на "последней миле", то есть непосредственно рядом со стадионом "Санкт-Петербург", где будут проходить матчи ЧМ. В обязанности добровольцев входят встреча и консультирование гостей по интересующим их вопросам, помощь в поиске городских объектов, а также создание хорошего настроения.

Толстопятенко является волонтером с 2010 года. За последние годы она работала на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи, Универсиаде в Казани и на различных международных спортивных соревнованиях в Петербурге. "Мне очень приятно, что я что-то полезное делаю для страны, для города, и я с таким настроением живу", - сказала она.

Как рассказали в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт- Петербурга, именно в четверг для городских волонтеров начинается первая смена в рамках мирового футбольного первенства. На протяжении всего турнира около 2 тыс. городских волонтеров будут работать по восьми направлениям: "Транспорт", "Навигация", "Фестиваль болельщиков FIFA", "Информационно-туристическая служба", "Культурно- развлекательная программа", "Медицина", "Последняя миля" и взаимодействие со СМИ.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. 64 матча турнира примут 11 городов. Петербург примет семь игр первенства: 15 июня сборная Марокко сразится с командой Ирана, 19 июня пройдет матч между Россией и Египтом, 22 июня - между Бразилией и Коста-Рикой, 26 июня - между Аргентиной и Нигерией. Также в городе на Неве пройдут две игры на стадии плей-офф и матч за третье место.