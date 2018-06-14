В ЧМ-2018 задействовали более 700 подмосковных волонтеров, владеющих иностранными языками

Волонтеры могут общаться на испанском, португальском, французском, немецком, английском языках

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московская область подготовила 700 волонтеров к чемпионату мира по футболу, каждый из них может свободно общаться на одном из пяти иностранных языков: испанском, португальском, французском, немецком, английском. Об этом в четверг сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

"Семьсот волонтеров подобрано в муниципальных образованиях к чемпионату мира по футболу - это городские волонтеры, которых мы на протяжении последнего полугода собирали, обучали, как себя вести, проводили семинары. Они все владеют языками не только английским, но и испанским, португальским, французским и немецким", - сказал он.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.