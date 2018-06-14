Всего в тренировке участвовали 18 полевых футболистов и три вратаря, отсутствовали два полузащитника - Хамес Родригес и Вилмар Барриос

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Колумбии в преддверии чемпионата мира по футболу провела открытую тренировку на стадионе "Свияга", который находится в деревне Медведково рядом с городом Иннополисом в часе езды от Казани. Около 30 колумбийских болельщиков встречали игроков громкими восторженными криками и песнями на испанском языке, всего тренировку посетило около 500 зрителей.

Перед занятием зрители могли угоститься татарским чаем (с травами), эчпочмаком и другими видами национальной татарской выпечки. Как рассказал один из болельщиков, Алекс Мело, ему эчпочмак очень понравился. "В нашей кухне есть что-то похожее. А еще я люблю борщ, я даже умею его прекрасно готовить", - поделился он.

Алекс также рассказал, что после Казани собирается поехать на матчи в Саранск. "Вся Колумбия ждет, что [нападающий Радамель] Фалькао сыграет в матчах ЧМ. Когда он просто выйдет на поле, у всех будет восторг", - сказал он журналистам.

Тренировка должна была начаться в 10:00 мск, однако игроки вышли на поле почти в 11:00. Всего в тренировке участвовали 18 полевых футболистов и три вратаря, отсутствовали два полузащитника - Хамес Родригес и Вилмар Барриос.

Игроки начали с разминки, затем потренировались в коротких передачах, разделились на две команды и провели двустороннюю игру, при этом ворота с обеих сторон были поставлены на штрафных зонах. Когда игроки подбегали к ограждениям, колумбийские болельщики горячо их приветствовали, размахивали флагами, а также пели кричалки на своем языке. В завершении тренировки футболисты потренировались в ударах по воротам.

Непогода не отпугнула болельщиков

Несмотря на затянутое тучами небо, холодный пронзительный ветер и температуру около 14 градусов тепла, многие из колумбийских болельщиков были в майках своей команды и без курток. Как пояснили сами болельщики, им было не холодно: майки надели специально, чтобы игроки команды видели, как их любят зрители из родной страны.

Понравилась открытая тренировка и российским зрителям. Одна из них - совсем юная Вероника Лабутова - пришла на мероприятие с бабушкой. "Я перехожу в пятый класс, билеты нам дали за то, что мое произведение выиграло конкурс стихов об Иннополисе. Мне тренировка очень понравилась, мы в школе тоже иногда играем в футбол на уроках физической культуры", - сказала она ТАСС.

Подопечные Хосе Пекермана во время турнира будут жить в курортном горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", а тренироваться - на стадионе "Свияга", который находится в деревне Медведково. На предстоящем чемпионате мира колумбийцы в группе Н сыграют с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).