Встреча состоится 15 июня

"По нашим сведениям, все билеты в Екатеринбурге проданы на все четыре матча, мы ожидаем аншлаг. Я думаю, что в единичных случаях будут свободные места, но в целом будет аншлаг. Тысяч 30 болельщиков придет точно [на матч Египет - Уругвай]. Около 6 тысяч билетов выкупили уругвайцы, чуть больше 1,5 тысяч - болельщики сборной Египта", - сказал Швиндт.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. болельщиков ожидается на матче чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая, который пройдет 15 июня на стадионе "Екатеринбург-Арена". Об этом сообщил в четверг журналистам замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Всего, по данным властей, на первый матч чемпионата мира на "Екатеринбург-Арене" приобрели билеты болельщики 30 стран. "Костяк - это болельщики тех команд, которые будут играть", - добавил Швиндт.

Вместимость "Екатеринбург-Арены" на время чемпионата мира составит 35 тысяч зрителей.

Замгубернатора Свердловской области отметил, что прибывающие в Екатеринбург гости будут комфортно чувствовать себя в городе, в том числе благодаря удобному расположению "Екатеринбург-Арены". "Прекрасные пешеходные зоны, благоустроенная территория вокруг стадиона, и самое главное - все компактно, все близко и удобно. Место проживания тут, питание, туристические маршруты, достопримечательности, болельщику не надо рано утром вставать, выбирать время, чтобы что-то посмотреть - вот все в центре. Они ведь всегда собираются в центре и затем идут на стадион, поэтому в этом плане расположение "Екатеринбург-Арены" в центре города - это, наверное, плюс, а не минус, это достаточно удобно, особенно для болельщиков", - резюмировал Швиндт.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).