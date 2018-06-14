Футболист Рыбус ожидает поддержку сборной Польши на ЧМ-2018 от болельщиков "Локомотива"

Рыбус с 2017 года выступает в составе "Локомотива", с 2012 по 2016 год полузащитник играл за другой российский клуб - грозненский "Терек"

Рыбус с 2017 года выступает в составе "Локомотива", с 2012 по 2016 год полузащитник играл за другой российский клуб - грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат" - прим. ТАСС). Футболист вместе со сборной Польши во время чемпионата мира тренируется в Сочи.

"Первую игру мы проведем в Москве [на стадионе "Спартак"], и я очень хочу, чтобы пришло много болельщиков "Локо" поддержать нашу команду. Уже здесь [в Сочи] вижу, что люди болеют и за меня, и за нашу сборную, нас хорошо тут приняли. Мы все себя чувствуем, как дома, можно сказать", - отметил Рыбус.

Футболист в составе "Локомотива" стал чемпионом России по итогам прошедшего сезона. "Конечно, я не устал, наша победа в чемпионате России наоборот усилила желание побеждать дальше, у меня очень хорошее настроение. Ни на минуту не задумывался, чтобы пропустить чемпионат мира, хочется сыграть на этом турнире, посмотрим, как получится. Сборная Сенегала - тяжелый соперник, первая игра против них будет сложной, пока мы думаем только о ней", - заключил собеседник ТАСС.

Матч против команды Сенегала сборная Польши проведет 19 июня, после чего поляки также сыграют с командами Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград). Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.