МЧС привлечет авиацию, водолазов и психологов к работе во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Непосредственно в районе стадиона "Ростов-Арена" планируется задействовать пять беспилотных летательных аппаратов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Авиацию МЧС, водолазов и психологов задействуют в реагировании на возможные чрезвычайные ситуации в Ростове-на-Дону во время проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в четверг врио начальника ГУ МЧС по Ростовской области Евгений Кондратьев.

"Спланировано применение авиационной техники - это три вертолета и два самолета, один из них - самолет-амфибия Бе-200, а также Ан-148 для проведения возможной санитарно-авиационной эвакуации. Вертолеты оборудованы медицинскими модулями и водосливными устройствами. Кроме того, имеется возможность применения беспилотной авиации", - сказал Кондратьев, добавив, что непосредственно в районе стадиона "Ростов-Арена" планируется задействовать пять беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, в акватории реки Дон безопасность будут обеспечивать 202 человека, в том числе пять водолазов, а также 19 плавсредств. "Создана группа контроля за радиационно-химической и биологической обстановкой. В случае оказания экстренной психологической помощи предусмотрено привлечение 17 специалистов-психологов", - добавил Кондратьев.

Он уточнил, что всего в обеспечении безопасности в период чемпионата будут задействованы более 4 тыс. человек личного состава МЧС и 350 единиц техники. Из них около 500 спасателей будут работать непосредственно в районе "Ростов-Арены".

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).