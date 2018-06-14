Власти не позволили более 1,2 тыс. британцам отправиться в Россию на ЧМ-2018

Ранее Министерство внутренних дел подписало приказ о запрете на выезд на зарубежные футбольные матчи 1312 болельщикам, которые были замечены в хулиганских действиях

ТАСС, 14 июня. Власти Великобритании не позволили более 1,2 тысяч болельщикам отправиться в Россию на чемпионат мира - 2018 по футболу. Об этом сообщает издание Independent. Ранее Министерство внутренних дел подписало приказ о запрете на выезд на зарубежные футбольные матчи 1312 болельщикам, которые были замечены в хулиганских действиях. На сегодня из 1312 человек 1254 были вынуждены сдать свои заграничные паспорта. Полиция на данный момент занимается сбором оставшихся 58 паспортов. Попавшим в "черный список" будет также запрещено находиться в британских портах для предотвращения их путешествия в Россию морским путем, нарушителям запрета грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тысяч фунтов.

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