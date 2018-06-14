Власти не позволили более 1,2 тыс. британцам отправиться в Россию на ЧМ-2018

ТАСС, 14 июня. Власти Великобритании не позволили более 1,2 тысяч болельщикам отправиться в Россию на чемпионат мира - 2018 по футболу. Об этом сообщает издание Independent.
Ранее Министерство внутренних дел подписало приказ о запрете на выезд на зарубежные футбольные матчи 1312 болельщикам, которые были замечены в хулиганских действиях. На сегодня из 1312 человек 1254 были вынуждены сдать свои заграничные паспорта. Полиция на данный момент занимается сбором оставшихся 58 паспортов. Попавшим в "черный список" будет также запрещено находиться в британских портах для предотвращения их путешествия в Россию морским путем, нарушителям запрета грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тысяч фунтов.
В мае британская газета Daily Star опубликовала сообщение, в котором говорится, что британские фанаты собираются "устроить третью мировую войну" на чемпионате мира 2018 года в России. Собеседник издания заявил, что они не пугаются арматур, ножей и бит и будут биться на кулаках. Отмечается, что несколько фанатских группировок приедут в Россию.
В общей сложности ожидается, что в Россию приедут около 10 тыс. английских болельщиков. Ранее британская полиция призвала фанатов воздержаться от хулиганских выходок, которые могут спровоцировать беспорядки на ЧМ-2018.
Замминистра иностранных дел Великобритании Харриетт Болдуин, выступая в парламенте, отметила хорошее взаимодействие с российскими властями в правоохранительной сфере и в борьбе с футбольными хулиганами.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).