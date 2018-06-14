Более 20 информационно-туристических пунктов начали работать в центре Саранска к ЧМ-2018

Инфостойки находятся в аэропорту, на железнодорожных вокзалах Саранска и Рузаевки

САРАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Информационно-туристические стойки городских волонтеров, где болельщики смогут получить информацию о работе транспорта, культурной программе в дни чемпионата мира по футболу, расписании Фестиваля болельщиков, начали работу в центре Саранска. Об этом сообщил журналистам руководитель центра подготовки городских волонтеров в Саранске Кирилл Комаров.

"В центре города с 12 июня заработали информационно-туристические стойки городских волонтеров, их у нас 22, они находятся на всех транспортных объектах, а также на центральных улицах города. Вы можете увидеть синего цвета инфостойки с логотипами чемпионата мира по футболу, где любой болельщик, любой гость нашего города может получить информацию о транспорте, объектах размещения, общепита, о культурной программе в городе, о культурных и исторических достопримечательностях нашего города, узнать расписание Фестиваля болельщиков", - сказал он.

Комаров уточнил ТАСС, что инфостойки находятся в аэропорту, на железнодорожных вокзалах Саранска и Рузаевки, на перехватывающих парковках, на Фестивале болельщиков, в парке им. Пушкина, на площади Тысячелетия. В дни матчей они будут работать также у стадиона "Мордовия Арена".

Ранее сообщалось, что 12 июня в Саранске приступили к работе около 1 тыс. городских волонтеров, которые обеспечивают навигацию, культурную программу и работу фестиваля болельщиков Саранске.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Саранске состоятся четыре матча: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия - Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.