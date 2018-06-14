Камеры в аэропорту и на стадионе в Ростове объединили в одну систему к ЧМ-2018

В дальнейшем в рамках платформы "Безопасный город" появятся датчики подъема воды и уровня радиации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области объединили в одну систему камеры, установленные в аэропорту Платов, на автовокзале и стадионе "Ростов-Арена", чтобы во время чемпионата мира обеспечить безопасность болельщиков. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

"Сегодня реализован первый этап, порядка 2100 камер сегодня закольцовано на региональную платформу. К региональной платформе подключены камеры 4 городов… На эту платформу замкнуты все камеры "Ростов-Арены", аэропорта, автовокзала и всех мест, где могут быть наши гости. Камеры настроены на обнаружение оставленных предметов, большое скоплением людей, резкие движения", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем в рамках платформы "Безопасный город" появятся датчики подъема воды и уровня радиации.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе "Ростов-Арена" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.