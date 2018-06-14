Дворкович попросил работодателей заранее отпустить сотрудников на матч открытия ЧМ-2018

Встреча сборных России и Саудовской Аравии пройдет в четверг в Москве, начало - 18:00 мск

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович подписал служебную записку, в которой попросил работодателей отпустить своих сотрудников на матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии при наличии билета на игру. Текст записки оказался в распоряжении ТАСС.

Встреча сборных России и Саудовской Аравии пройдет в четверг в Москве, начало - 18:00 мск.

"Я, председатель оргкомитета "Россия-2018" Дворкович А. В., прошу отпустить вашего сотрудника на матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится сегодня, 14 июня на стадионе "Лужники" в 18:00. Данная просьба действительна при предъявлении билета на матч. Церемония открытия чемпионата мира начнется в 17:30, проход на зрительские места для болельщиков будет открыт уже с 14:00. Игрокам и тренерскому штабу сборной очень важна личная поддержка всех болельщиков сборной на трибуне", - говорится в записке.

Сборные России и Саудовской Аравии выступят на турнире в группе А вместе с командами Египта и Уругвая. Подопечные Станислава Черчесова проведут матчи с египтянами 19 июня в Санкт-Петербурге, уругвайцами - 25 июня в Самаре. Чемпионат мира завершится 15 июля.