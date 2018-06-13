Бегемоты в Калининградском зоопарке предсказали ничью в матче открытия ЧМ-2018

В уличном вольере животных были выложены два одинаковых набора еды с установленными рядом флажками сборных

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Бегемоты Глясик и Миля в Калининградском зоопарке предсказали ничью в матче открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Это была разовая акция, мы провели ее в честь первого матча мирового футбольного первенства с учетом того, что будет играть наша сборная", - сказала Михайлова, добавив, что пара бегемотов была выбрана в качестве оракулов, поскольку это животное является символом калининградского зоопарка.

В уличном вольере животных были выложены два одинаковых набора еды с установленными рядом флажками сборных. Бегемоты вышли в вольер по очереди. Самец Глясик выбрал набора у флажка Саудовской Аравии - "он к ним пошел и стал методично есть и ел до конца", рассказала собеседница агентства. Самка Миля вышла в вольер второй, попробовала набор, выбранный Глясиком, и перешла в сторону сборной России и "осталась верна ей до конца", добавила Михайлова.