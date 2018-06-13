Бегемоты в Калининградском зоопарке предсказали ничью в матче открытия ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Бегемоты Глясик и Миля в Калининградском зоопарке предсказали ничью в матче открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
"Это была разовая акция, мы провели ее в честь первого матча мирового футбольного первенства с учетом того, что будет играть наша сборная", - сказала Михайлова, добавив, что пара бегемотов была выбрана в качестве оракулов, поскольку это животное является символом калининградского зоопарка.
В уличном вольере животных были выложены два одинаковых набора еды с установленными рядом флажками сборных. Бегемоты вышли в вольер по очереди. Самец Глясик выбрал набора у флажка Саудовской Аравии - "он к ним пошел и стал методично есть и ел до конца", рассказала собеседница агентства. Самка Миля вышла в вольер второй, попробовала набор, выбранный Глясиком, и перешла в сторону сборной России и "осталась верна ей до конца", добавила Михайлова.
"Мнения наблюдателей разделились. Некоторые расценили голосование животных в пользу Саудовской Аравии, но большинство сошлось во мнении, что в матче победит дружба и игра закончится ничьей", - заключила она.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).