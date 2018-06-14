Участие защитника Глика в первом матче сборной Польши на ЧМ-2018 под вопросом

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Участие футболиста сборной Польши Камила Глика в матче чемпионата мира против команды Сенегала находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил помощник главного тренера сборной Польши Богдан Заяц.
Глик получил травму в начале июня на одной из тренировок в попытке выполнить удар через себя. Позднее врачи разрешили 30-летнему защитнику продолжить подготовку к чемпионату мира, но на первом занятии сборной Польши в Сочи в среду Глик тренировался по индивидуальной программе. При этом на тренировке в четверг футболист выполнял первые упражнения наравне с партнерами по команде.
"Каждый день, каждое упражнение Камила проходит хорошо, он набирает необходимые кондиции. Он упорно занимается, но пока не могу сказать о его шансах сыграть в матче с командой Сенегала. Надо быть реалистами - Камил к тому моменту будет без игровой практики на протяжении двух недель, однако его показатели выглядят многообещающими", - сказал Заяц. "Нас ждет непростая первая игра, но мы надеемся прибавлять от матча к матчу, прогресс в движении", - добавил он.
Стартовый матч против сборной Сенегала поляки проведут 19 июня на московском стадионе "Спартак". "У Сенегала сильная команда, в ней играют футболисты из элитных лиг. У сенегальцев есть несколько топ-игроков, поэтому встреча с ними станет непростым испытанием для нас", - сказал защитник сборной Польши Бартош Берешиньский.
После игры с сенегальцами сборная Польши проведет еще два матча в рамках группы Н - против команд Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград). Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.