Участие защитника Глика в первом матче сборной Польши на ЧМ-2018 под вопросом

Стартовый матч турнира против сборной Сенегала поляки проведут 19 июня на московском стадионе "Спартак"

Глик получил травму в начале июня на одной из тренировок в попытке выполнить удар через себя. Позднее врачи разрешили 30-летнему защитнику продолжить подготовку к чемпионату мира, но на первом занятии сборной Польши в Сочи в среду Глик тренировался по индивидуальной программе. При этом на тренировке в четверг футболист выполнял первые упражнения наравне с партнерами по команде.

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Участие футболиста сборной Польши Камила Глика в матче чемпионата мира против команды Сенегала находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил помощник главного тренера сборной Польши Богдан Заяц.

"Каждый день, каждое упражнение Камила проходит хорошо, он набирает необходимые кондиции. Он упорно занимается, но пока не могу сказать о его шансах сыграть в матче с командой Сенегала. Надо быть реалистами - Камил к тому моменту будет без игровой практики на протяжении двух недель, однако его показатели выглядят многообещающими", - сказал Заяц. "Нас ждет непростая первая игра, но мы надеемся прибавлять от матча к матчу, прогресс в движении", - добавил он.

Стартовый матч против сборной Сенегала поляки проведут 19 июня на московском стадионе "Спартак". "У Сенегала сильная команда, в ней играют футболисты из элитных лиг. У сенегальцев есть несколько топ-игроков, поэтому встреча с ними станет непростым испытанием для нас", - сказал защитник сборной Польши Бартош Берешиньский.

После игры с сенегальцами сборная Польши проведет еще два матча в рамках группы Н - против команд Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград). Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.