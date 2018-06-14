Подмосковье предоставило шесть медицинских учреждений для участников ЧМ-2018

Персонал учреждений владеет английским языком

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московская область подготовила шесть стационарных медицинских пунктов обслуживания для участников чемпионата мира по футболу. Об этом в четверг журналистам сообщил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

"В наших медицинских учреждениях мы определили шесть точек, куда в случае необходимости будут увозить спортсменов [участников ЧМ-2018], которые остановились на территории Московской области", - сказал он.

Терюшков добавил, что работники подмосковных больниц предоставят спортсменам любой вид квалифицированной медицинской помощи. Персонал этих медучреждений владеет английским языком.

Ранее в пресс-службе подмосковного Минздрава сообщили, что службы скорой помощи региона будут переведены на усиленный режим работы во время проведения чемпионата мира по футболу. Скорая будет дежурить на тренировочных базах и в местах размещения команд-участниц.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.