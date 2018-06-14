Волонтеры из 22 стран будут работать во время ЧМ-2018 в Саранске

Заявки для работы в Саранске во время чемпионата подавали представители 54 стран

САРАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. волонтеров оргкомитета "Россия - 2018" будут работать в Саранске во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила в четверг журналистам директор волонтерского центра чемпионата в Саранске Иркям Суркова.

"У нас 1318 волонтеров оргкомитета "Россия - 2018" на разных объектах чемпионата мира по футболу. 20% из них - иностранные волонтеры. <...> Есть Перу, Колумбия, представители Ирана. Нам было очень важно, чтобы представители стран-участниц ЧМ-2018 были задействованы в волонтерской программе", - сказала она.

Суркова отметила, что заявки для работы в Саранске во время чемпионата подавали представители 54 стран. По итогам отбора будут работать волонтеры из 22 стран, включая страны-участницы.

По ее словам, волонтеры оргкомитета начали работать с 14 мая. "Первыми вышли те, кто обеспечивал функцию аккредитации на стадионе "Мордовия Арена", в главном билетном центре помогали волонтеры, нашим объектом остается аэропорт. Мы работаем и на базе команды, на тренировочных площадках, но стадион - это самый главный объект для волонтеров оргкомитета", - добавила Суркова.

Ранее сообщалось, что, кроме волонтеров оргкомитета, в Саранске во время чемпионата мира по футболу работают около 1 тыс. городских волонтеров, которые обеспечивают навигацию, культурную программу и работу фестиваля болельщиков.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Саранске состоятся четыре матча: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия - Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.