В отделения "Почты России" поступили марки, посвященные ЧМ-2018

Марки размером 42,4 на 49 мм и номиналом 100 рублей изданы тиражом 530 тыс. экземпляров каждая

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Марки, выпущенные к чемпионату мира по футболу, поступили в продажу в отделениях "Почты России". Об этом сообщила пресс-служба "Почты России".

"На почтовом блоке размещен стилизованный футбольный мяч с изображенными на нем видами стадионов и достопримечательностей городов - организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России, а также официальная символика чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

Марки размером 42,4 на 49 мм и номиналом 100 рублей изданы тиражом 530 тыс. экземпляров каждая. Первая серия почтовых марок, посвященная ЧМ-2018, была выпущена в сентябре 2016 года тиражом 200 тыс. экземпляров. На ней был изображен Кубок ФИФА.

Филателистическая программа чемпионата мира по футболу реализуется компанией "Марка". С 2015 по 2018 год было выпущено более 130 видов почтовой продукции, в числе которых 63 почтовых марки и четыре почтовых блока, 15 конвертов первого дня, 23 почтовые карточки и 35 художественных маркированных конверта.