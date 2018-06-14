Сборная Уругвая по футболу прилетела в Екатеринбург на ЧМ-2018

На групповом этапе турнира сборная сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу прилетела в Екатеринбург для проведения первого матча в рамках чемпионата мира по футболу с командой Египта, передает корреспондент ТАСС. Команда разместилась в отеле Ramada Yekaterinburg, который расположен по дороге из аэропорта в город.

На групповом этапе турнира сборная сыграет с командами Египта (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону) и России (25 июня, Самара).

Ранее сообщалось, что главным арбитром на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая будет голландец Бьорн Кейперс, для которого этот чемпионат мира станет вторым в карьере. Голландец также работал на двух финалах Лиги Европы (2013 и 2018 годы) и на финале Лиги чемпионов (2014 год).

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).