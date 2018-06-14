Никитин: ЧМ-2018 обеспечил прорыв в инфраструктурном развитии Нижегородской области

Врио губернатора также подчеркнул важность наследия турнира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу обеспечил прорыв в развитии инфраструктуры Нижегородской области, заявил врио губернатора Глеб Никитин.

"Регион полностью готов к проведению чемпионата. Конечно, с точки зрения благоустройства города хотелось бы сделать больше - всегда хочется большего. Но, думаю, многие согласятся: так, как этой весной, город не преображался многие годы. Если говорить об инфраструктурном развитии, то такого прорыва, который был совершен к турниру, не совершалось, наверное, никогда. Чемпионат позволил нам за шесть лет пройти тот путь, который в обычных условиях занял бы 20 лет", - сказал он Никитин по итогам пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению ЧМ-2018. Он добавил, что сегодня главная задача состоит в сохранении набранных темпов развития.

Никитин также подчеркнул важность наследия турнира. "Например, вчера открылась станция метро "Стрелка" и Нижне-Волжская набережная - теперь тысячи нижегородцев и гостей города будут пользоваться этими объектами в повседневной жизни", - пояснил он.

По его словам, всего при подготовке к ЧМ в регионе было реализовано 133 мероприятия, в том числе, открытие нового терминала аэропорта, реконструкция железнодорожного вокзала, ввод в эксплуатацию запланированных спортивные объекты.

ЧМ-2018 пройдет в городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Нижнем Новгороде состоится шесть матчей, включая 1/8 и финала.