Президент федерации: ситуация в клубе не мешает Гризманну концентрироваться на ЧМ-2018

Ранее в СМИ появилась информация, что форвард мадридского "Атлетико" в данный момент ведет переговоры с "Барселоной"

Ранее в СМИ появилась информация, что Гризманн ведет переговоры с "Барселоной". Во вторник испанские и французские СМИ распространили информацию, что на пресс-конференции в среду нападающий должен объявить, останется ли он в "Атлетико", однако форвард этого делать не стал.

ИСТРА /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн полностью сосредоточен на чемпионате мира, несмотря на ситуацию с будущим в своем клубе мадридском "Атлетико". Об этом заявил на пресс-конференции президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ.

"Думаю, Гризманн уже принял решение, просто не стал его пока озвучивать. Он взрослый человек, делает то, что считает нужным. Я виделся с ним сегодня утром за завтраком, и поверьте мне - он сконцентрирован на предстоящем турнире. Для нас же самое важное, чтобы он оставался хорошим игроком, таким, как сейчас", - прокомментировал ситуацию Ле Граэ.

Контракт нападающего с мадридцами рассчитан до 2022 года, сумма прописанных в нем отступных, согласно информации СМИ, составляет €100 млн.

Гризманн выступает за "Атлетико" с лета 2014 и с тех пор выиграл с командой Суперкубок Испании - 2014 и Лигу Европы в прошедшем клубном сезоне, а также дошел до финала Лиги чемпионов сезона-2015/16. На его счету 79 мячей в 142 матчах за команду. В 2009-2014 годах форвард выступал за "Реал Сосьедад" (46 мячей в 180 матчах).

В составе сборной Франции Гризманн дебютировал в феврале 2014 года, принял участие в чемпионате мира в Бразилии, где команда дошла до четвертьфинала. Был признан игроком домашнего чемпионата Европы 2016 года, на котором французы проиграли в решающем матче португальцам. На его счету 20 мячей в 54 встречах за сборную.