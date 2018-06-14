Около 620 тонн мороженого подготовлено к продаже в Сочи на время проведения ЧМ-2018

В городе также заготовлено более 3 тыс. тонн пива и более 1 тыс. тонн прохладительных напитков

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Более 620 тонн мороженого подготовлено к продаже в торговых точках Сочи на время проведения чемпионата мира 2018 года по футболу, рассказал журналистам в четверг первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

"Наши оптовые коллеги закупили около 620 тонн мороженого, которое фактически уже лежит на прилавках города. У нас стоит жаркая погода, поэтому мороженое будет очень кстати всем, кто приехал к нам на чемпионат мира", - сказал Рыков.

Он подчеркнул, что Сочи, в первую очередь, курортный город, который ждет огромное количество гостей, поэтому на время проведения чемпионата в городе также заготовлено более 3 тыс. тонн пива и более тысячи тонн прохладительных напитков.

"В нашем городе каждый сможет найти то, что необходимо для создания настроения и получения удовольствия от чемпионата", - добавил Рыков.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На сочинском стадионе "Фишт" игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании, Бельгии и Панамы, Германии и Швеции, Австралии и Перу. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля.