Путин проведет встречи с лидерами стран, прибывшими на открытие ЧМ-2018

В частности, президент встретится с президентами Киргизии, Панамы и Парагвая

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 14 июня проведет ряд международных встреч с лидерами глав государств, прибывших на открытие чемпионата мира по футболу.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что сегодня в Москве состоится "праздник футбола, президент Путин будет на церемонии открытия" чемпионата мира по футболу, а также будет присутствовать на матче открытия ЧМ-2018.

"Президент использует это мероприятие для продолжения весьма активного общения со своими коллегами из разных стран как в кулуарах матча, так и, возможно, в Кремле, продолжит неформальное общение с гостями из стран СНГ", - добавил Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, перед открытием ЧМ у президента РФ "запланирован очень тяжелый рабочий день". "Совсем скоро он примет избранного президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса, затем проведет беседу с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой Родригесом, который вчера был на концерте на Красной площади. Также состоится беседа Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, встреча с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом. И перед выездом на стадион "Лужники" состоится общение Путина с наследным принцем, первым заместителем премьер-министра, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ", - рассказал Песков.

Песков сообщил журналистам, что в переговорах Путина с наследным принцем Саудовской Аравии примут участие министры энергетики двух стран Александр Новак и Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Церемония открытия состоится в четверг на столичном стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными РФ и Саудовской Аравии.