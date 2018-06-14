Президент Федерации футбола Франции назвал идеальными условия на базе в Истре

Команда под руководством главного тренера Дидье Дешама живет в гостинице Hilton Garden Inn Moscow New Riga и тренируется на стадионе "Глебовец" в Истринском районе Московской области

ИСТРА /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу получила идеальные условия на тренировочной базе чемпионата мира в России в подмосковной Истре. Об этом заявил на пресс-конференции президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль ле Граэ.

Команда под руководством главного тренера Дидье Дешама живет в гостинице Hilton Garden Inn Moscow New Riga и тренируется на стадионе "Глебовец" в Истринском районе Московской области. Официальные мероприятия для СМИ сборная проводит в музее "Новый Иерусалим".

На вопрос, не считает ли он, что команда находится слишком далеко от основного места событий - Москвы, Ле Граэ ответил: "Я нахожу созданные здесь условия идеальными. Мы не так уж и далеко находимся от основного места событий, надеюсь, и журналистов здесь встречают хорошо. Но мы приехали только недавно, и уже сегодня вылетаем в Казань (на матч с австралийцами 16 июня - прим. ТАСС). Игроки готовятся, и небольшая изоляция объяснима - им надо сконцентрироваться, таково желание тренера".

"В целом, у нас здесь есть все, прекрасные условия для тренировок и подготовки. Да, мы немного скрыты от всех, но это скорее в плюс. Видно, как много работают люди вокруг нас, чтобы хорошо встретить команду, и как рад этот маленький городок принимать нашу команду", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.