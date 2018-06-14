Песков: политические упреки в адрес России на фоне ЧМ-2018 отошли на второй план

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что сейчас главное измерение - это футбол

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. В Кремле считают, что открывающийся в четверг в Москве чемпионат мира по футболу отодвинул на второй план политические и иные не имеющие отношения к спорту упреки в адрес России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все эти упреки [в адрес РФ] не имеют никакого отношения к чемпионату мира по футболу, - подчеркнул представитель Кремля. - Это совершенно разные измерения, и сейчас главное - это измерение футбола".

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что футбол был и остается вне политики.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче открытия 14 июня на московском стадионе "Лужники" встретятся сборные России и Саудовской Аравии (начало - 18:00 мск).