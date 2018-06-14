Сборная Германии по футболу тренируется в полном составе

Под вопросом было участие в тренировке полузащитников Сами Хедиры и Юлиана Дракслера, однако оба игрока вернулись к занятиям а общей группе

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной Германии принимают участие в тренировке, которая проходит в подмосковных Ватутинках, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Роберто Карлос: ЧМ в России будет похож на бразильский карнавал

Под вопросом было участие в тренировке полузащитников Сами Хедиры и Юлиана Дракслера, однако оба игрока вернулись к занятиям а общей группе.

Немецкие футболисты на чемпионате мира сыграют в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).

Мировое первенство стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Игра пройдет в "Лужниках" и начнется в 18:00 мск.