Хамес Родригес не вышел на открытую тренировку сборной Колумбии по футболу

Также на тренировку не вышел еще один полузащитник - Вилмар Барриос

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Колумбии по футболу Хамес Родригес не вышел на открытую тренировку команды, которую они проводят в деревне Медведково под Казанью, предает корр. ТАСС с места событий.

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Также на тренировку не вышел еще один полузащитник - Вилмар Барриос.

Подопечные Хосе Пекермана во время турнира будут жить в курортном горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", а тренироваться - на стадионе "Свияга", который находится в деревне Медведково.

На предстоящем чемпионате мира колумбийцы в группе Н сыграют с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).