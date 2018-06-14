Рэшфорд пропустил вторую тренировку сборной Англии в преддверии чемпионата мира

Занятие проходит в четверг на стадионе "Спартак" в городе Зеленогорск Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд из-за травмы пропустил вторую по счету тренировку команды. Об этом сообщает Sky Sports .

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Занятие проходит в четверг на стадионе "Спартак" в городе Зеленогорск Ленинградской области. В нем принимают участие все футболисты, кроме Рэшфорда, который получил повреждение на последней тренировке перед вылетом в Россию.

Англичане прилетели в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира во вторник. Команда проживает в отеле в поселке Репино, а тренируется на стадионе "Спартак" в соседнем Зеленогорске.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет в группе G против команд Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).