Теплая погода ожидается в городах ЧМ-2018 во время матчей 16 июня

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся матчи

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Теплая погода ожидается в городах проведения матчей - Казани, Саранске, Москве и Калининграде 16 июня, в третий день чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"16 июня в Казани ожидается комфортная погода - 19 градусов тепла, без осадков. В Москве тоже будет тепло - плюс 22-24 градуса, без дождей. В Саранске в субботу ожидается 20 градусов, но возможен небольшой дождь. 24 градуса 16 июня будет в Калининграде, дождей не предвидится", - сказала она.

В субботу, 16 июня, матчи ЧМ-2018 пройдут сразу в четырех городах. Команды Франции и Австралии встретятся в 13:00 в Казани, матч между сборными Аргентины и Исландии пройдет в Москве в 16:00, команды Перу и Дании сыграют в Сочи в 19:00. Матч между сборными Хорватии и Нигерии пройдет в Калининграде в 21:00.

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся матчи ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы также будут оперативно размещаться на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.