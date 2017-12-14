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14 июня, 11:37
Как города Сибири подготовились к ЧМ-2018
© Донат Сорокин/ТАСС
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О безопасности и комфорте для болельщиков, фанатских мероприятиях и зверях, которым доверят предсказывать результаты матчей, - в материале ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Крупные города Сибирского федерального округа организовали к чемпионату мира по футболу фан-зоны на несколько тысяч человек. О безопасности и комфорте для болельщиков, фанатских мероприятиях и зверях, которым доверят предсказывать результаты матчей, - в материале ТАСС.

Горячее питание и дополнительный транспорт

Фан-зоны к ЧМ-2018 организованы на набережных, стадионах и парках сибирских городов. В Барнауле одна из таких зон откроется по традиции прошлых крупных чемпионатов в Парке спорта имени Алексея Смертина - российского футболиста, советника президента клуба "Динамо", создателя барнаульской школы олимпийского резерва. Фан-зона вместит 4-5 тыс. человек, вход на нее будет свободным, рассказал ТАСС организатор проекта Артем Сингач.

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"У нас в этом году две площадки - футбольное поле с трибунами на тысячу мест и парковая новая территория пикникового формата, куда можно прийти с пледами и расположиться на траве. Будут организованы точки питания. Трансляция пройдет при любом раскладе, даже если будет дождь", - отметил собеседник агентства.

В Новосибирске на Михайловской набережной покажут трансляции трех матчей чемпионата на групповом этапе. Площадка рассчитана на 30 тыс. человек. Обеспечивать их безопасность собираются особенно тщательно - территория фан-зоны огорожена, а на входах стоят металлодетекторы. "Сразу бы хотела попросить всех не приносить с собой большие сумки, а также стеклянную тару, только пластмассовую", - сказала журналистам начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Для новосибирцев в дни матчей российской сборной организуют дополнительный транспорт - 14 и 19 июня работу метро продлят на час, а в ночь открытия пустят дополнительные автобусы в отдаленные районы города.

Рамки металлоискателей также установят в томской фан-зоне в Лагерном саду города на 3 тыс. человек, рассказали ТАСС в управлении физической культуры и спорта мэрии. В Улан-Удэ в фан-зону на Центральном стадионе будут пускать по паспортам болельщиков - заявки на такие паспорта в Республике Бурятия подали 11,2 тыс. человек, сообщили в региональном минспорта и молодежной политики.

Жители Омской области смогут посмотреть матчи чемпионата на площадке в футбольном манеже спорткомплекса "Красная звезда", рассчитанной на 2 тыс. болельщиков - для них организуют горячее питание. Также на площадке будут работать профессиональные гримеры. Как сообщили ТАСС в региональном министерстве спорта, в отличие от других городов, в Омске будут показаны матчи как групповой, так и финальной стадий, а в случае наложения трансляций друг на друга предпочтение отдадут более зрелищным и значимым играм.

Волчонок и енот

Особенностью фан-зоны Барнаула в этом году станет волчонок-предсказатель из местного зоопарка - ему недавно исполнилось два месяца, и пока у него нет имени: голосовать за лучшее имя будут болельщики.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Об ограничениях и особых правилах, введенных на время ЧМ-2018 — в инфографике ТАСС.

"Символ нашей фан-зоны - маленький сибирский волчонок, который будет предсказывать победителя матча Россия - Саудовская Аравия. Это пошло еще с 2012 года, с осьминога Пауля. Тогда в Барнауле предсказателем был медведь Жора, но сейчас он уже сильно вырос, и мы решили, что будет волчонок", - пояснил ТАСС Артем Сингач.

В Иркутске предсказателем выбрали опытного енота Нафаню: 5-летний зверь уже предугадал в 2015 году победы российской сборной в матчах ЧМ по хоккею с шайбой. "Предсказатель будет стоять перед выбором между двумя емкостями, в которых ему будут предложены совершенно одинаковые лакомства. Накануне сеанса кормить Нафаню будут в соответствии с его обычным рационом, но в "час икс" ему предложат вкусности, от которых он точно не сможет отказаться", - рассказал ТАСС директор зоосада, где живет Нафаня, Иван Сизых.

Красноярские болельщики с помощью специальных очков смогут совершить виртуальное путешествие на стадион "Лужники", а также устроить фотосессию в "раздевалке сборной". Томские болельщики перед открытием чемпионата смогут посмотреть российский фильм "Тренер". В Новосибирске, несмотря на дождливую погоду, трансляция матча-открытия с участием сборных России и Саудовской Аравии начнется с концертной программы, в которой примут участие сводный детский хор Новосибирской области, а также солисты оперного театра и филармонии.

Кемеровские болельщики перед началом чемпионата проедут колонной по главным улицам города, рассказал ТАСС один из болельщиков Станислав Падуков. "Мы собираемся в 20:00 (16:00 по московскому времени), поедем по городу с российскими флагами, с нарисованным триколором на лицах и так далее", - сказал он. По его словам, ожидается, что колонная составит до 50 машин.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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