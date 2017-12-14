Горячее питание и дополнительный транспорт

О безопасности и комфорте для болельщиков, фанатских мероприятиях и зверях, которым доверят предсказывать результаты матчей, - в материале ТАСС

Фан-зоны к ЧМ-2018 организованы на набережных, стадионах и парках сибирских городов. В Барнауле одна из таких зон откроется по традиции прошлых крупных чемпионатов в Парке спорта имени Алексея Смертина - российского футболиста, советника президента клуба "Динамо", создателя барнаульской школы олимпийского резерва. Фан-зона вместит 4-5 тыс. человек, вход на нее будет свободным, рассказал ТАСС организатор проекта Артем Сингач.

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Крупные города Сибирского федерального округа организовали к чемпионату мира по футболу фан-зоны на несколько тысяч человек. О безопасности и комфорте для болельщиков, фанатских мероприятиях и зверях, которым доверят предсказывать результаты матчей, - в материале ТАСС.

"У нас в этом году две площадки - футбольное поле с трибунами на тысячу мест и парковая новая территория пикникового формата, куда можно прийти с пледами и расположиться на траве. Будут организованы точки питания. Трансляция пройдет при любом раскладе, даже если будет дождь", - отметил собеседник агентства.

В Новосибирске на Михайловской набережной покажут трансляции трех матчей чемпионата на групповом этапе. Площадка рассчитана на 30 тыс. человек. Обеспечивать их безопасность собираются особенно тщательно - территория фан-зоны огорожена, а на входах стоят металлодетекторы. "Сразу бы хотела попросить всех не приносить с собой большие сумки, а также стеклянную тару, только пластмассовую", - сказала журналистам начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Для новосибирцев в дни матчей российской сборной организуют дополнительный транспорт - 14 и 19 июня работу метро продлят на час, а в ночь открытия пустят дополнительные автобусы в отдаленные районы города.

Рамки металлоискателей также установят в томской фан-зоне в Лагерном саду города на 3 тыс. человек, рассказали ТАСС в управлении физической культуры и спорта мэрии. В Улан-Удэ в фан-зону на Центральном стадионе будут пускать по паспортам болельщиков - заявки на такие паспорта в Республике Бурятия подали 11,2 тыс. человек, сообщили в региональном минспорта и молодежной политики.

Жители Омской области смогут посмотреть матчи чемпионата на площадке в футбольном манеже спорткомплекса "Красная звезда", рассчитанной на 2 тыс. болельщиков - для них организуют горячее питание. Также на площадке будут работать профессиональные гримеры. Как сообщили ТАСС в региональном министерстве спорта, в отличие от других городов, в Омске будут показаны матчи как групповой, так и финальной стадий, а в случае наложения трансляций друг на друга предпочтение отдадут более зрелищным и значимым играм.

Волчонок и енот

Особенностью фан-зоны Барнаула в этом году станет волчонок-предсказатель из местного зоопарка - ему недавно исполнилось два месяца, и пока у него нет имени: голосовать за лучшее имя будут болельщики.