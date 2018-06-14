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14 июня, 11:28
Игрок: сборная Мексики постарается преподнести сюрприз немцам на ЧМ-2018
Футболисты сборной Мексики
© AP Photo/Chris Carlson
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Встреча сборных Мексики и Германии состоится 17 июня на стадионе "Лужники" в Москве

НОВОГОРСК /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики постараются преподнести сюрприз команде Германии в первом матче группового этапа чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции сообщил защитник мексиканцев Карлос Сальседо.

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Мексиканская команда прилетела в Россию в понедельник. Сборная живет и тренируется на территории базы московского "Динамо" в Новогорске. В четверг мексиканцы провели очередную тренировку. Встреча с командой Германии станет первой для мексиканцев на групповом этапе чемпионата мира.

"Встреча против команды Германии покажет, насколько мы готовы не только к чемпионату мира, но и даст понять, за какие места мы сможем побороться на всем турнире. Да, на бумаге мы не выглядим фаворитами, но хочу заверить, что сборная Мексики как минимум постарается преподнести сюрприз немецкой сборной. Будет очень сложно, ведь мы будем играть против действующих чемпионов мира, но, уверен, что болельщики останутся довольны как минимум качеством футбола в нашем исполнении. У нас есть все условия для подготовки, поэтому мы с нетерпением ждем этого матча, когда перевернется очередная страница истории выступлений сборной Мексики на мировых первенствах", - сказал Сальседо.

На чемпионате мира сборная Мексики сыграет в группе F против команд Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).

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