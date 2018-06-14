Черчесов: сборная Саудовской Аравии на ЧМ представлена быстрыми и техничными футболистами

Сборные России и Саудовской Аравии сыграют в матче открытии турнира, встреча пройдет в четверг в Москве, начало - 18:00 мск

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. В состав сборной Саудовской Аравии на чемпионате мира в России включены быстрые и техничные футболисты. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов в интервью ведущей телеканала "Россия-24" Марии Бондаревой.

"Команду Саудовской Аравии возглавляет тренер, который ранее работал в сборной Чили [Хуан Антонио Пицци - прим. ТАСС], поэтому сейчас эта команда играет по модели чилийцев, - сказал Черчесов. - Конечно, уровень игроков этих команд абсолютно разный, но в сборной Саудовской Аравии есть быстрые и техничные игроки".

Также Черчесов рассказал о том, какой результат сборной России на чемпионате мира будет считаться для него приемлемым. "Есть понимание того, что надо выходить из группы, - отметил специалист. - Однако, как показывает практика, те команды, которые загадывают наперед, обычно не добиваются успеха".

Сборная Саудовской Аравии также сыграет в группе А с командами Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград). Россияне проведут матчи с египтянами 19 июня (Санкт-Петербург) и уругвайцами 25 июня (Самара). Чемпионат мира завершится 15 июля.