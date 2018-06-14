При этом лидер группы "Чайф" отметил, что сборная Аргентины для него - "запасной вариант"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Лидер группы "Чайф", автор песни "Аргентина - Ямайка 5:0" Владимир Шахрин будет болеть за сборные России и Аргентины во время чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

"Судьба распорядилась так, что я буду болеть за сборную России. <...> Запасной вариант у меня - сборная Аргентины, так получилось, что никуда мне теперь от этого не деться", - сказал Шахрин.

Шахрин на пресс-конференции исполнил припев одной из песен, которую "Чайф" сыграет в четверг на открытии фан-зоны в Екатеринбурге. "Вообще этот припев посвящался любимой женщине, но сегодня мы посвятим его нашей сборной России", - сказал Шахрин, исполнив "Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза как прежде горят".

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).