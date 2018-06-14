ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Лидер группы "Чайф", автор песни "Аргентина - Ямайка 5:0" Владимир Шахрин будет болеть за сборные России и Аргентины во время чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил в четверг журналистам.
"Судьба распорядилась так, что я буду болеть за сборную России. <...> Запасной вариант у меня - сборная Аргентины, так получилось, что никуда мне теперь от этого не деться", - сказал Шахрин.
Шахрин на пресс-конференции исполнил припев одной из песен, которую "Чайф" сыграет в четверг на открытии фан-зоны в Екатеринбурге. "Вообще этот припев посвящался любимой женщине, но сегодня мы посвятим его нашей сборной России", - сказал Шахрин, исполнив "Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза как прежде горят".
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин в Екатеринбурге исполнил песню, посвященную сборной России pic.twitter.com/AWxEwOorkK— Marina Sheina (@MarinaSheina1) 14 июня 2018 г.