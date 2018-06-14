Игрок: футболисты сборной Панамы чувствуют поддержку российских болельщиков перед ЧМ-2018

Сборная Панамы прибыла в Саранск 7 июня и живет и тренируется в Центре олимпийской подготовки

САРАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Панамские футболисты довольны атмосферой перед чемпионатом мира и ощущают поддержку российских болельщиков в Саранске. Об этом на пресс-конференции рассказал игрок панамской сборной Адольфо Мачадо.

Сборная Панамы прибыла в Саранск 7 июня и живет и тренируется в Центре олимпийской подготовки. 12 июня команда посетила открытие Фестиваля болельщиков в городе. "Мы участвовали в некоторых мероприятиях здесь перед чемпионатом мира. Нам очень все понравилось", - отметил футболист.

"Мы чувствуем поддержку местных болельщиков, и это здорово, что они нас поддерживают, учитывая, что их сборная тоже принимает участие в чемпионате мира. Атмосфера в Саранске фантастическая, мы очень довольны", - добавил он.

Сборная Панамы впервые примет участие в финальной части чемпионата мира. Соперниками панамцев на групповом этапе станут команды Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.