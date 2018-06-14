Мутко планирует посетить все города, где пройдут матчи ЧМ по футболу

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко намерен побывать во всех городах, где пройдут матчи турнира. Об этом он рассказал ТАСС.

"Сейчас мне уже крайне сложно, есть другие вещи, которыми приходится заниматься. Но я, по мере возможности, постараюсь побывать на матчах во всех городах. Посмотреть, как все организовано и, конечно же, насладиться футболом", - сказал Мутко.

По словам Мутко, у него была уверенность, что Россия подготовится к проведению турнира. "Иначе я бы этим не занимался. Был правильно составленный план, вовлечены очень много людей, постоянный контроль. Потом это не первый проект, который мы реализовывали, - это и Игры "Дети Азии" в Якутске, и Универсиада в Казани, и Олимпийские игры в Сочи", - отметил он.

"Мы в России отличаемся проектным подходом, и если какой-то проект у нас делается, срывов мы не допускаем. И потом я видел вовлеченность людей в процесс, были приняты правильные решения. Мы построили и реконструировали большинство объектов, работа проделана огромная, и хочу всех за это поблагодарить. К нам прибывает все больше и больше болельщиков со всего мира, Россия нравится всем своей открытостью, гостеприимностью, всех болельщиков объединяет футбол, который снял все границы, и это самое главное", - добавил он.

Россия получила право на проведение турнира решением исполкома Международной федерации футбола 2 декабря 2010 года.