Игрок сборной Панамы: ЧМ-2018 будет незабываемым и оставит свой след в истории футбола

Валентин Пиментель выразил надежду, что его команда также оставит свой след в истории чемпионатов мира

САРАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира в России оставит свой след в истории футбола и пройдет на хорошем уровне. Такое мнение на пресс-конференции высказал игрок панамской сборной Валентин Пиментель.

"Думаю, что этот турнир оставит свой след в истории, - сказал Пиментель. - Он будет незабываемым и пройдет на хорошем уровне. Надеюсь, наша команда на этом турнире также оставит свой след в истории чемпионатов мира".

"Мы очень рады, что исполнили мечту и оказались здесь. Пример Коста-Рики (команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2014 - прим. ТАСС) нас вдохновляет. Мы тоже были счастливы за них на предыдущем чемпионате и надеемся показать как минимум такой же результат", - отметил футболист.

Соперниками сборной Панамы на групповом этапе станут команды Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.